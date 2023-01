Le PR sur le rapport de la Cour des comptes : « On n'attendait pas le président dire plus que ce qu’il a dit! » (Zator Mbaye).

Magnifiant le discours du Chef de l’État qu’il qualifie d’être à la hauteur des attentes, Zator Mbaye, responsable politique de l’Afp et membre de la coalition BBY, a surtout salué l’action du président Macky Sall tendant à soutenir les sénégalais face aux difficultés liées à la conjoncture.

« Le président a essayé autant que faire se peut d’atténuer les prix pour que les sénégalais puissent comprendre que l’État met quelque chose de manière indirecte dans le panier de la ménagère », a expliqué le ministre-conseiller du président Sall.

Interpellé sur les quelques mots que le Chef de l’État a accordés au rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds forces Covid-19, Zator Mbaye dira : « on n'attendait pas du président qu'il dise plus que ça (…) Qu’est-ce que les gens voudraient que le président dise ? Il appartiendra à la justice de manière générale de gérer cette question », a expliqué le responsable politique. Il a toutefois terminé par souhaiter une année de paix, de santé où les sénégalais seront réconciliés avec eux-mêmes...