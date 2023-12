Le PM en visite à Ngor : « J’ai reçu de fermes instructions du chef de l’État … »

Avec le ministre de l’éducation nationale, Cheikh Oumar Hanne, l’ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Seydou Guèye, Mbaye Ndiaye et son secrétaire général chargé du gouvernement et en présence du maire de la commune, le Premier ministre Amadou Bâ s’est rendu à Ngor. Un déplacement dans le cadre de la présentation de condoléances aux familles des victimes des derniers événements qui se sont généralement déroulés entre forces de l’ordre et populations. Amadou Bâ a adressé ses remerciements également, aux dignitaires, notamment le « Jaraaf » qui a magnifié ce geste de l’équipe gouvernementale avec à sa tête le PM qui déplore pour sa part, ce qui s’est passé dans cette localité où il habite d’ailleurs. « J’ai reçu de fermes instructions du chef de l’État, Macky Sall, qui m’a demandé de suivre les dossiers minutieusement dans cette localité. C’est pour cette raison que je suis venu en tant que chef du gouvernement… » a-t-il martelé.

Aussi, le Premier ministre a rappelé les aspirations des populations de Ngor dans le domaine de l’assainissement et surtout de la construction du lycée qui demeure, selon Amadou Bâ, « un engagement du président de la République ».

Ce moment de présentation de condoléances a été précédé par la prière du vendredi que le chef du gouvernement a effectué dans la grande mosquée de Ngor...