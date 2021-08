Le PHANTOM X réimagine le design du Smartphone du futur : Un design extraordinaire avec de l'élégance et de la classe

Le design organique de l'interface utilisateur du PHANTOM X y contribue certainement. Grâce à l'amélioration de la clarté des icônes des applications et de la mise en page générale, PHANTOM X permet aux utilisateurs de rester concentrés là où ils doivent l'être. De plus, le système d'exploitation pur contribue également à un rythme de travail plus fluide et plus flexible, incitant les utilisateurs à explorer plus d'opportunités avec audace, partout et à tout moment. Quand l'extraordinaire design du futur rencontre l'efficacité, le PHANTOM X devient un compagnon irremplaçable dans votre vie.





A propos de PHANTOM

PHANTOM est la toute nouvelle sous-marque redéfinie de TECNO dédiée aux consommateurs haut de gamme. En tant que nouvelle marque créée pour les personnes exceptionnelles qui saisissent toutes les occasions de briser les frontières, de remodeler les choses et d'être extraordinaires, le TECNO PHANTOM s'engage à leur apporter des innovations audacieuses et extraordinaires en matière de design, de technologie et d'expérience totale de l'utilisateur, leur permettant de ressentir leurs qualités extraordinaires et les moments de réussite de la vie.

PHANTOM X, le plus récent ajout à PHANTOM, apporte de nombreuses innovations extraordinaires - élégant et chic dans son design, sans frontières dans sa vue, sans peur dans son fonctionnement, et extraordinaire en inspirant les utilisateurs à réaliser plus. En combinant une technologie inspirante et une esthétique unique, PHANTOM présente des technologies sous une forme élégante qui s'inscrit au cœur de l'esprit de la marque « Be bold and Be extraordinary », permettant aux consommateurs de profiter du plaisir illimité qu'apporte la technologie. Pour en savoir plus sur la marque PHANTOM et acheter PHANTOM X en ligne, veuillez visiter le site Internet exclusif de PHANTOM www.mobile-phantom.com.



À propos de TECNO

TECNO est une marque de smartphones et d'appareils AIoT haut de gamme de TRANSSION Holdings. Avec « Stop At Nothing » comme essence de marque, TECNO s'engage à débloquer les meilleures technologies contemporaines pour les individus progressistes à travers les marchés émergents mondiaux, en leur offrant des produits intelligents élégamment conçus qui inspirent les consommateurs à découvrir un monde de possibilités. TECNO comprend les besoins des consommateurs de différents marchés et leur fournit des innovations localisées et des percées en matière de design, démontrées par leur maîtrise à servir les consommateurs qui sont « jeunes de cœur » et ne cessent de rechercher l'excellence. Le portefeuille de TECNO s'étend sur les smartphones, les tablettes, les wearables intelligents et les appareils AIoT fabriqués pour les consommateurs de plus de 60 marchés émergents dans le monde. TECNO est également le partenaire officiel de Manchester City, champion de Premier League 2020-21. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: www.tecno-mobile.com.