« Le PACASEN va accompagner les collectivités territoriales dans l’amélioration de leurs recettes propres non fiscales »

L’un des objectifs visés par le Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) est l’amélioration des ressources de collectivités territoriales. Ainsi, au travers de ce programme, il est prévu d’agir sur plusieurs leviers dont la restructuration des systèmes de transfert financier de l’Etat et le développement de mécanismes concourant à l’amélioration de la fiscalité locale. Dans ce cinquième numéro de « La Minute du PACASEN », Mamadou Lamine DIALLO, Chef du Bureau des Collectivités Territoriales de la Direction générale des Impôts et des Domaines, revient notamment sur les initiatives prises dans le cadre du PACASEN pour accompagner les collectivités territoriales dans l’amélioration de leurs recettes propres non fiscales par la conduite d’études et l’institution de stratégies adéquates visant à réviser les taux des taxes et redevances.