Le "NGALAKH", symbole du dialogue islamo-chrétien au Sénégal.

La communauté chrétienne, en cette période de fin de carême, prépare et partage le "NGALAKH" avec leurs voisins musulmans, le vendredi saint, qui coïncide avec le dernier vendredi du carême.

Un moment tant attendu par certains musulmans qui en profitent pour se régaler. Ainsi, certaines familles chrétiennes avouent recevoir de l'aide de ces derniers pour les préparatifs. Ainsi, elles reçoivent sous forme de dons de la pâte d'arachide, du sucre ou encore du mil des voisins et amis musulmans, en guise de participation.

Le "NGALAKH" est devenu un outil, un élément clé symbolisant le dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Cependant, ce sens du partage est quelque fois jugé non équitable par certains.

