Le Mouvement des Jeunes Apéristes de la Sicap mobilise pour la réélection de Macky Sall

Les Jeunes de la Sicap regroupés dans le MJAS sont mobilisés pour la réélection du président Macky Sall. Dirigé par Mohamed Saleh, le Mouvement des Jeunes Apéristes de la Sicap (MJAS) a initié une vaste caravane de sensibilisation, de remobilisation et de massification des troupes pour assurer une victoire écrasante au Président Macky Sall au soir du 24 Février 2019.

Le MJAS privilégie la caravane et les porte-à-porte pour sensibiliser les populations, mais aussi la présentation des réalisations du président Macky Sall afin qu'elles se l'approprient et lui renouvèlent leur confiance dès le premier tour.

Le mouvement a sillonné les rues et ruelles de Sacré-Cœur, Mermoz, Baobab, Liberté, Amitié et autres recoins dont regorge l'arrondissement des Sicap.

Selon le patron de ce mouvement, le but de cette démarche est de présenter le bilan du président Macky Sall, mais aussi d'expliciter sa vision pour mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence.

Pour lui, le président Macky Sall a une vision nette qui prend en charge les enjeux de l'heure. La consigne délivrée aux populations est de se réveiller tôt le 24 Février afin d'aller renouveler leur confiance au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar...