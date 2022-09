Le Mouvement des Anciens Députés de la 12 ème législature : « Nous félicitons le Président, Macky Sall sur les choix du nouveau PM et du président de l'assemblée et restons toujours mobilisés derrière lui pour l’atteinte de ses objectifs »

Suite à la nomination de Amadou Mame Diop pour diriger la 14 ème législature et de Amadou Bâ à la tête de la primature, le Mouvement des Anciens Députés de la 12 ème législature (MAD/12) a magnifié, dans un communiqué, la décision du Président de la République. "Le MAD/12 félicite son excellence Monsieur le Président Macky Sall pour l’installation de la nouvelle assemblée avec l’élection de l’honorable Amadou Mame Diop à la tête de cette prestigieuse institution de la République et pour la nomination de Monsieur Amadou BA comme premier ministre du gouvernement. Le MAD/12 félicite et souhaite une bonne santé aux députés et aux ministres nouvellement distingués pour un meilleur accomplissement de leur mission complexe et essentielle à la stabilité et à la coopération des institutions dans l’intérêt du pays", lit-on dans le document.



Qui poursuit : "Le MAD/12 remercie fortement le Président de notre coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), pour son intelligence, sa résilience et son leadership". En effet, durant ces deux dernières années le monde entier a été frappé par la Covid19 qui a occasionnée beaucoup de dégâts. Une crise sanitaire qui a été bien gérée par l'Etat du Sénégal qui après cela fait face aujourd'hui à la crise Russo-ukrainienne.



"Les années 2020-2021 et 2022 furent particulièrement éprouvantes pour notre jeune république à cause de la crise sanitaire mondiale, de la situation tendue dans la sous-région et la guerre en Ukraine avec comme corollaire la crise alimentaire et l’inflation mondiale. Le MAD/12 magnifie le sang-froid et la fermeté qui ont permis au chef de l’Etat de maîtriser les regrettables et douloureux évènements survenus durant cette période et d’épargner le pire à notre pays et à notre sous-région", soutient le MAD/12.



Et d'ajouter : " Depuis notre départ de l’assemblée nationale à ce jour, nous membres du MAD/12, mouvement composé de plus de cinquante députés de la 12ème législature, restons toujours mobilisés pour soutenir la politique du Président, Macky Sall et particulièrement, pour l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal-Emergent (PSE). Nous avons été et nous serons davantage de tous les combats pour la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et du progrès social et économique du Sénégal".



LE MAD/12