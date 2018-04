Le Mouvement "And défaar Médina" réitère son soutien à Benno Bokk Yakaar et interpelle les autorités locales.

Le mouvement And défaar Médina présidé par Diop "Le maire" a tenu un point de presse ce mardi 10 Avril au niveau de son siège social sis à la Médina. A cette occasion, le président dudit mouvement, Diop Le maire s'est prononcé sur le rôle et l'importance que revêt ce type de groupement d'entraide et d'actions humanitaires.

Formée en grande partie de femmes, l'association "And défaar Médina" souffre d'un manque criard de financement. C'est du moins l'avis de ses membres qui dénoncent une absence de considération et de soutien de la part des autorités de la Médina.

Toutefois, à travers la voix de leur président, ils ont réaffirmé leur attachement à la coalition Benno Bokk Yakaar, sans manquer de saluer l'initiative du projet de loi sur le système de parrainage.