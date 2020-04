Le Ministre des Sports Mactar Ba rend hommage à Pape Diouf.

Le ministre des sports a rendu un vibrant hommage à l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf. « Je voudrai, à la suite du président Macky Sall, présenter mes condoléances à la famille et au peuple sénégalais ; une lourde perte pour le sport sénégalais et pour le sport en général. Nous prions pour que Dieu l’accueille dans son paradis », a témoigné Matar Ba.



Il poursuit en ces termes : « nous nous rappelons toujours de son engagement du fait qu’il était un homme de principe qui s’est battu tout seul pour être le Président de l’Olympique de Marseille. Il a eu à faire des missions extrêmement importantes au point que beaucoup regardaient d’un autre œil les sénégalais. »



Le ministre a révélé que Mababa Diouf plus connu sous le nom de Pape Diouf, portait le Sénégal dans son cœur. « Il était revenu et il était plus souvent au Sénégal, après avoir quitté la présidence de l’Olympique de Marseille. Je le voyais souvent donc, c’est quelqu’un qui aimait le Sénégal », a-t-il fait savoir sur les ondes de la Rfm.



Pape Diouf devait être rapatrié de Dakar à Nice en avion médicalisé, mais son état s’est dégradé, l’avion n’a pas pu décoller et il est décédé sur le sol sénégalais. Atteint par le coronavirus et sous assistance respiratoire, Diouf avait été hospitalisé à Dakar.



Pape Diouf est décédé du coronavirus ce mardi 31 mars 2020 à l’âge de 68 ans à l’hôpital Fann de Dakar.