Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr s’engage dans le social.

La journée nationale des malades mentaux errants consacrée depuis 2013, est célébrée chaque 17 juin. Cette année encore, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, pour marquer cet évènement dédié à cette couche vulnérable de notre société, dans le contexte particulier de la Covid-19, informe de la prise en charge imminente de ces milliers de concitoyens, abandonnés dans les rues.

L'ASSAMM réitère son engagement auprès du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui fait du social, un aspect important de son Département. En effet, depuis l’avènement du coronavirus, des voix s’étaient élevées en faveur de ces individus souffrant de troubles mentaux, et qui sont visibles partout dans le pays. D’autant qu’ils constituent de potentiels vecteurs de la transmission communautaire, causant d’énormes problèmes à la riposte contre cette pandémie. D’ailleurs, le président de l'association annonce qu'une opération de retrait des malades mentaux de la rue, sera très bientôt lancée, en présence des plus hautes autorités étatiques, précise Ansoumana Dione, devenu Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la santé et de l’Action Sociale.