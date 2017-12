Le Marabout Serigne Ousmane Niang de Nguett Djolof, l’usurpateur de Serigne Maodo Sy démasqué

S’il y a quelqu’un qui ne représente plus rien devant Serigne Maodo Sy Dabakh et la famille de Seydi Hadj Malick Sy (rta) c’est bien Serigne Ousmane Niang, de Nguett Djolof. Ce dernier est accusé par le Khalife de El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, d’usurpation, d’abus de confiance et d’escroquerie portant sur plusieurs millions de francs cfa.



Après la publication de son alerte et mise en garde face aux usurpateurs qui utilisent son nom à des fins personnelles, elles sont nombreuses les personnalités qui ne cessent d’appeler Serigne Maodo Sy pour lui raconter le nombre de fois qu’elles ont été saisies par de « faux » émissaires, parmi lesquels Serigne Ousmane Niang de Nguett Djolof, dont le nom est le plus cité dans cette sordide affaire.



Des millions de francs cfa, billets d’avion pour le pèlerinage etc..., ont été empochés par ce dernier, qui n’hésitait pas à se rendre chez des personnalités, usant de sa proximité avec le fils de Dabakh Malick et employant des messages inquiétants, qui suscitent compassion, afin de pouvoir dépouiller ses victimes. Ceci, depuis des années. Pourtant, ce marabout très connu et respecté dans le milieu politico-religieux, notamment dans le Djolof, était très estimé par Serigne Maodo Sy.



La goutte d’eau qui a fait déborder le vase c’est quand il s’est rendu chez une autorité pour lui demander la somme de 30 millions de FCFA, affirmant que Serigne Maodo devait se rendre à l’étranger avec sa famille. La victime lui remis sans hésiter la totalité de cet argent en deux versements. Un de 20 millions puis un autre de 10 millions. Quelques jours après, ayant eu l’intelligence de vérifier, elle (la victime) s’est rendue compte qu’il s’agissait d’une vaste escroquerie, avant de s’en ouvrir à Serigne Maodo. Cette affaire, n’est que la face visible de l’iceberg.



Face à cette situation qui perdure, qui viole son honneur, sa dignité, celle de sa famille, et par dessus tout, toute la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta), il est plus que jamais question de laver l’honneur de Serigne Maodo Sy, connu pour sa discrétion légendaire, sa grande culture, sa maîtrise, sa générosité de cœur et d’esprit, mais aussi par sa sympathie.



Ousmane Niang perd ainsi la confiance et la grande estime qu’avait Serigne Maodo Sy envers lui. Comme dit l’adage, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais même si elle met plus de temps, elle finit toujours par arriver...