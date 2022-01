Le Mali sous embargo : Le Forum Civil craint que cela ne profite à l’expansion du terrorisme.

La sanction prononcée, il y a quelques jours, par la Cedeao contre le Mali est une mesure que ne cautionne aucunement le Forum Civil. Ce qui a été révélé par Birahime Seck. Le coordonnateur général du Forum Civil (la section sénégalaise de Transparency International) a évoqué sa peur de voir l’embargo décrété par la Cedeao contre le Mali, favoriser le terrorisme au pays de Modibo Keïta et même au-delà des pays limitrophes.



‘’La position du Forum Civil est assez claire. On ne peut plus accepter qu’il y ait des sanctions d’une autre époque. Nous ne sommes pas d’accord avec cette forme de sanction surtout pour des pays qui sont limitrophes. Le Mali est un pays stratégique qui est confronté à des difficultés surtout en matière de sécurité. Affaiblir le Mali c’est favoriser le terrorisme. Affaiblir le Mali c’est faire sauter un verrou qui pourrait permettre à ces terroristes d’entrer dans d’autres pays limitrophes’’, a déclaré M. Seck. C’était en marge d’un atelier national sur les réformes juridiques et la mobilisation des ressources domestiques au Sénégal.



‘’Nous sommes contre les sanctions qui sont prononcées contre la population du Mali, pour autant nous ne cautionnons pas les coups d’État. Maintenant, il faudra dire que le peuple Malien est un peuple souverain. C’est lui qui va décider de son sort’’, a-t-il indiqué avant de condamner la fermeture des frontières Sénégalo-maliennes qui, selon lui, aura une conséquence néfaste sur la mobilisation des ressources. ‘’C’est incompréhensible d’autant que le Mali nous permet d’engranger beaucoup de ressources, nous sommes dans un contexte de mobilisation de ressources et que l’État du Sénégal se permette de fermer des frontières. C’est quand même incompréhensible. Donc il faudra que le gouvernement du Sénégal revienne à la raison et raisonne les autres présidents de la Cedeao. Ses homologues doivent également revenir à la raison’’, a-t-il préconisé.