Le Maire de Ngoundiane Mbaye Dione en visite à Ndiassane

Absent du territoire lors du décès survenu il y a un mois du khalife de Ndiassane, El Hadj Mame Bou Mamadou Kounta, le Maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a effectué ce samedi, une visite dans la ville sainte pour présenter ses condoléances au nouveau khalife Général Cheikhal Bécaye Kounta, fils du fondateur de Ndiassane, Cheikh Bou Kounta.

Accompagné d’une forte délégation de responsables de l’Afp de Ndiassane et du département de Tivaouane, le Maire a prié pour le repos de l’âme du défunt khalife et pour l’accomplissement dans les meilleures conditions de la lourde mission de l’actuel khalife.

Ce dernier, à son tour, a prié pour ce jeune responsable politique qui a gardé depuis plus de vingt ans, d’excellentes relations avec la famille religieuse de Ndiassane et a toujours assisté la jeunesse de la ville sainte...