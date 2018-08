Le MODEL plaide pour des élections apaisées et en appelle à un esprit de dépassement

Le Mouvement pour la Démocratie et les Libertés qui dit être le premier parti co-signataire d’un accord avec le président de l’APR Macky Sall en 2008, réaffirme son ancrage dans la nouvelle mouvance de la majorité présidentielle. Son président Ibrahima Sall, membre fondateur de la coalition Macky 2012, coordinateur durant 7 ans de cette coalition, appelle tous les militants à intégrer les structures de la mouvance présidentielle qui travaillent au succès du parrainage du candidat Macky Sall.



« Malgré les débats houleux autour du parrainage, le parti félicite toute la classe politique du pays pour sa maturité et sa contribution à ce débat qui a permis la consolidation et la modernisation de notre démocratie », lit-on dans un communiqué.



« Aller vers des élections apaisées nécessite un esprit de dépassement général qui est le seul garant pour la stabilité et la paix de notre cher Sénégal ».



« Le parti dans les semaines à venir, lancera un programme national de sensibilisation et de mobilisation en vue d’impliquer fortement toutes ses structures communales, départementales et régionales ».



Ainsi tous les élus du parti sont appelés à se tenir auprès des populations pour faire du parrainage un moment de communion.



A l’issue d’une rencontre qui regroupera l’ensemble des structures du MODEL, ce programme sera mis à la disposition de tous les militants. Nous apprend encore le communiqué.



La discipline, la courtoisie, mais la fermeté des convictions doivent être le crédo de nos représentants sur tout le territoire national.



Défendre le bilan élogieux du septennat, dévoiler les perspectives d’un quinquennat plein d’espoir, seront le crédo du parti.



Tous les militants, malgré des frustrations légitimes et des attentes non satisfaites, doivent se tourner vers l’avenir pour défendre les graines que nous avons en premier semées ; afin de permettre au Président Macky Sall de les faire fleurir pour le seul intérêt du peuple sénégalais.