Le MEER à Aliou Sall : « En jurant sur le Coran, vous avez montré que toutes ces accusations n’ont fait que purifier votre âme... »

Aujourd’hui, le maire de Guediawaye, M. Aliou SALL, a prouvé au monde entier qu’il n’a jamais perdu de vu la véritable valeur qui sous-tend l’âme humaine, la dignité. Elle constitue le noyau de tout être et le dynamisme spirituel de tout esprit. En démissionnant de son poste de DG, il a prouvé au sénégalais autant que nous sommes, son attachement sans arrière-pensée à un Sénégal de valeur, de paix, de prospérité et surtout de vertu. Jurer sur le saint coran, devant tout un peuple bâti sur les valeurs sûres de la religion, c’est donné la preuve la plus inéluctable démentant toute forme d’accusation. Cet acte responsable et salutaire montre considérablement que ces complots et accusations n’ont fait que purifier son âme. Tout sénégalais, opposant ou non, prônant la stabilité de notre très cher pays, se doit l’obligation morale de présumer sa toute bonne foi car étant la meilleure des manières pouvant nous permettre d’échapper des manipulations de l’occident. Leur seul objectif c’est nous mettre en mal afin de nous secourir en pompier et bénéficier de ressources. Et le Sénégal est loin d’être la Lybie.

En effet, le MEER National que j’ai l’insigne honneur de coordonner, est de tout cœur avec M. Aliou SALL. Monsieur le maire, comprenez par-là que nous serons toujours à vos côtés, à défendre avec corps et âme notre parti Apr, pour la vision d’un Sénégal prospère. Si vous ne faisiez pas preuve d’ingéniosité, de compétence, de savoir-faire et de savoir être, vous n’alliez non seulement pas gagner la confiance de toute une commune pour être leur maire, mais aussi et surtout celle de Son Excellence le Président de la République, M. Macky SALL pour avoir occupé de grandes responsabilités stratégiques.

Je terminerais par lancer un appel solennel surtout à l’endroit de mes frères étudiants d’avoir la capacité de dire non à toute forme de manipulation par le biais de ces détracteurs sans conviction, de ces spéculateurs privés de réflexion, de ces comploteurs sans vergognes. Quand on est obnubilé par le pouvoir, on est prêt même jusqu’à sacrifier toute une génération rien que pour y accéder. Et n’oublions jamais que c’est nous l’espoir de ce pays et que l’alternance générationnelle est pour aujourd’hui même, donc n’acceptons jamais d’être manipulé par ces feuilles mortes qui sont en contradiction réelle des valeurs qui fondent notre société.

C’est ainsi que j’instruis, comme d’habitude, dynamiquement à tous les membres du MEER sans exception, à démultiplier la communication pouvant édifier la population sénégalaise sur toute question nuisible à une paix durable à travers tous les canaux possible. Communiquons davantage car j’en suis, d’ailleurs, comme Françoise Dolto que tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.

Vive le SENEGAL.

Vive le président Macky Sall ;

Vive l’Alliance pour la République.

Abdoulaye Diagne coordonnateur du MEER national