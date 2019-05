Le Lyonnais Maxwell Cornet jouera la CAN avec la Côte d’ivoire

Devenu international ivoirien depuis avril 2017, Maxwell Cornet jouera probablement la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec les Eléphants de la Côte d’ivoire. Dans une interview accordée à Onze Mondial, l’ailier de l’Olympique Lyonnais est revenu sur sa décision.

Pour l’ailier ivoirien, ce n’était pas un choix par défaut. « Non, ce n’est pas un choix par défaut, car j’étais en équipe de France espoirs, j’étais jeune – je le suis encore d’ailleurs – et j’aurais pu attendre. J’avais envie de découvrir la Coupe du Monde. Ça ne s’est pas fait, mais c’est mon choix et je l’assume », a-t-il souligné.