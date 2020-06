Le Khalife général des Tidianes à Aminata Touré : « Votre famille fait partie des plus prestigieuses du Sénégal »

Le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour a reçu ce vendredi 26 juin peu avant la prière du vendredi, la visite de la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), Mme Aminata Touré, venue présenter ses condoléances à la famille, suite au rappel à Dieu de son porte parole Pape Malick Sy.







Serigne Babacar Sy Mansour a dit recevoir Aminata Touré en amie et en proche parente de la famille de El Hadji Malick Sy.







« Votre famille fait partie des grandes familles du Sénégal les plus prestigieuses et les plus respectées. Lorsque nous étions des enfants, nous venions jouer dans la cour de votre grand père. Nous fréquentons votre grande maison familiale de manière assidue. Vous êtes des nôtres » a dit le Khalife Général des Tidianes entouré de sa famille dans la grande Residence. « Je suis donc votre père et je suis fier d'être votre père. Vous êtes une personne correcte, pleine de civilités, engagée et déterminée quand il le faut dans la vérité et la sincérité », a t-il ajouté.







Auparavant Serigne Babacar Sy Mansour avait loué les qualités de Pape Malick Sy, en précisant que notre pays comme la Ouma islamique venait de perdre un grand homme de sagesse et d'ouverture