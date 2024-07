Le Huawei DigiTruck forme 100 jeunes de Daaratech à Diourbel

Du 24 au 29 Juin 2024, la Commune de Diourbel au Sénégal a accueilli le programme Huawei DigiTruck, organisé en collaboration avec DaaraTech. Ce programme, dédié à la formation numérique, vise à réduire la fracture numérique et à améliorer les compétences technologiques des jeunes dans les régions reculées ou défavorisées.



Le Huawei DigiTruck a pour but de fournir une formation numérique de qualité aux jeunes afin de les préparer aux défis d’un monde de plus en plus digitalisé. Spécifiquement, il s’agit pour Huawei et DaaraTech de :

⦁ Promouvoir l'inclusion numérique ;

⦁ Offrir des compétences techniques essentielles ;

⦁ Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat numérique.

Durant cette semaine intensive, les participants ont eu l'opportunité de suivre divers ateliers et sessions de formation incluant des modules tels que :

⦁ Initiation à l'informatique soit l’utilisation de logiciels de base et la navigation sur internet.

⦁ Programmation dont l’introduction aux langages de programmation et développement d'applications simples ;

⦁ Compétences numériques avancées à savoir l’utilisation d'outils de productivité, gestion de projets et cybersécurité.



Appréciant l’initiative, Mr Thiekoura Sène, Adjoint au maire de Diourbel a affirmé que : « Cette initiative de Huawei et ses partenaires est arrivée à son heure et contribue à répondre à une forte demande sociale. La maitrise des outils digitales est, aujourd’hui, un facteur d’employabilité et est une ouverture à de larges possibilités. La Commune de Diourbel félicite l’initiative et espère qu’elle sera les débuts d’un partenariat fructueux avec Huawei et DaaraTech. »



En effet, le programme a non seulement permis aux participants d'acquérir des compétences précieuses, mais a aussi renforcé le dialogue communautaire en créant un espace d'échanges et de collaboration. Les témoignages des participants soulignent l'importance et l'impact positif de cette initiative sur leur vie professionnelle et personnelle.

« Il y a beaucoup d’offres d’emploi auquel je n’avais pas accès parce que je ne savais pas comment faire un CV, ce qu’il fallait mettre dessus ou comment le présenter. J’avais déjà eu recours à des services ou l’aide de certaines personnes mais on me disait toujours que mon CV n’était pas bon. La formation m’a permis d’apprendre à le faire et d’avoir un CV à disposition ce qui facilitera la recherche d’emploi et l’accès à certaines opportunités. » Mouhamed DIAW, étudiant.





« Je travaille dans un centre de santé de la Croix Rouge comme sage-femme/infirmière. Notre centre est le seul qui ne dispose pas d’ordinateur. Je me réjouis d’avoir pu assister à cette formation et d’apprendre à utiliser un ordinateur, saisir un texte et naviguer sur Internet. Je n’avais jamais fait ça avant. Lorsque notre centre sera équipé en ordinateur je saurai déjà les utiliser. » Ndella Senghor, Sage-femme/infirmière.



Lors de la cérémonie de clôture, le représentant de DaaraTech a félicité Huawei pour cette initiative et s’est dit ouvert à toute future collaboration pour le bien de la jeunesse. Cette ouverture à de nouvelles collaborations promet de renforcer les efforts en faveur de l’inclusion numérique et de l’autonomisation des jeunes au Sénégal.



Le programme Huawei DigiTruck à Diourbel, organisé en partenariat avec DaaraTech, est une étape significative vers une inclusion numérique accrue au Sénégal. En offrant des formations pratiques et accessibles, cette initiative contribue à l’autonomisation des femmes et des jeunes ainsi qu’au développement économique de la région.

Au Sénégal, plus de 2600 jeunes ont été formés dans 7 régions ( Dakar, Thiès, Saint-Louis, Matam, Kaolack, Fatick, Diourbel ) entre Mars 2023 à nos jours, et continuera de sillonner le Senegal, avec un objectif de former 5000 jeunes en 3 ans.