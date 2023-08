Le Groupe des sages de l'Union Africaine se félicite de la décision du président Macky Sall de ne pas " briguer la présidence pour un 3e mandat".

Dans son communiqué, le Groupe des Sages de l’Union Africaine se dit satisfait de " l'annonce du 3 juillet 2023 par S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de ne pas briguer la présidence pour un troisième mandat consécutif à la suite d’un amendement constitutionnel. Le Groupe félicite le Président pour la décision judicieuse prise sur la question qui, ces derniers mois, a divisé le peuple sénégalais et interpellé les communautés régionales et internationale". Avant d'ajouter " Le Sénégal a longtemps été l'un des meilleurs exemples de gouvernance démocratique en Afrique et a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes sur le continent et dans le monde. Dès lors que les normes et les valeurs démocratiques créent un environnement propice à la paix et à la prospérité pour tous, le Sénégal doit continuellement entretenir la consolidation démocratique en cours dans le pays depuis l’année 2000".



Le Panel des Sages de l’Union Africaine a également exprimé sa vive préoccupation relative aux maux qui gangrénent le continent. " Dans le même ordre d'idées, le Groupe des Sages de l’Union Africaine souhaite également exprimer sa préoccupation face au recul démocratique général qu’on observe sur tout le continent, notamment les propositions d'amendements constitutionnels visant à prolonger les mandats ou à en réduire leur durée, ainsi que les tentatives de réduction des libertés civiles des citoyens. A ce propos, le mépris croissant des règles de conduite d'élections libres, justes et crédibles nécessite une attention particulière. Ces dernières années, des irrégularités ont entaché les élections sur le continent qui, si elles ne sont pas résolues, faciliteront une nouvelle détérioration de la conduite de la démocratie électorale et un recul continu de la démocratie en Afrique".



" Enfin, le Groupe des Sages de l’Union Africaine félicite le peuple sénégalais pour son attachement ferme à la défense de la démocratie pour assurer et maintenir la paix, la prospérité et la stabilité dans son pays", a-t-il conclu.