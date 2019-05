Le Groupe Sonatel présente son rapport annuel de Responsabilité Sociétale d’Entreprise

Sonatel a publié ce jour l’édition 2018 de son rapport annuel de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).



Le document recense toutes les réalisations de l’entreprise en termes d’engagement citoyen pour l’année 2018, en vue de les partager avec le public. La publication périodique de ce rapport couvre la totalité des activités de l’opérateur de téléphonie mobile, fixe, Internet Haut Débit, des services financiers et de l’Énergie. Le rapport se présente en un document qui compile les informations concernant les activités de Responsabilité Sociétale de Sonatel au Sénégal du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il a été réalisé en s’inspirant de la dernière génération des lignes directrices relatives au management et au reporting de la Global reporting Initiative (GRI).



Le rapport publié cette année, comme celui de 2017 et 2016, a un périmètre étendu aux normes ISO 26000 en cohérence avec les derniers standards du GRI (Global Reporting Initiative). Cette norme donne fidèlement et en toute transparence un aperçu de l’état de réalisation de la démarche RSE au sein de Sonatel.