Le Groupe LAPOSTE et l’ARTP apportent leur contribution dans la promotion des start-up

Le Groupe SN La POSTE innove et lance le programme POSTE CHALLENGE. Un programme d’innovation numérique dédie au secteur postal. La finale du hacketon de sélection des meilleurs projets de start up a eu lieu ce Jeudi 23 Juillet 2020. Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la poste (ARTP), partie prenante du programme de Challenge, a annoncé l’accompagnement du programme POSTE CHALLENGE ainsi que d’autres partenariats futurs par rapport à ce genre d’initiative d’aide aux jeunes par la création d’emplois. Un bon moyen de promouvoir l’engagement de la jeunesse sénégalaise au sein du numérique à travers la recherche et l’intégration, en mettant en oeuvre tous les moyens allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et le chômage est il d’avis.

Ce programme pour rappel est basé sur 3 principes de base, à savoir être concret c’est à dire apporter des solutions opérationnelles à des problèmes bien identifiés à l’aide de leviers numériques, ensuite être collaboratif, développer les partenariats et co-créer de nouveaux services via des approches participatives associant les clients et enfin être digital, en créant de la valeur par le digital tout en renforçant la proximité avec les usagers.

Novatech a remporté le premier prix en proposant au groupe LAPOSTE un service réclamation pour faciliter une compréhension de la demande des clients, permettant ainsi une possibilité d’interaction sur les réseaux pour une satisfaction client garantie...