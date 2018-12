Le Giaba interpelle les autorités judiciaires de l'Afrique de l'Ouest

Le crime organisé constitue une menace à la paix et à la sécurité régionales. Il est de nature à compromettre l'intégrité et la stabilité de nos systèmes financiers, entraînant des pertes en vies humaines et privant les paisibles citoyens de leur quiétude et de leur prospérité.

La plupart de nos jeunes impliqués dans le crime transnational organisé, sont victimes de violence, d'abus et de négligence à la maison, dans leurs communautés et écoles, soit à travers des adultes, des collègues ou même des agents de la force publique.

La qualité de l'éducation est sujette à caution et de nombreux obstacles empêchent l'accès à l'éducation formelle de base, aux opportunités d'emploi et aux emplois décents.

Cette absence d'opportunités réelles pour les jeunes leur permettant de concevoir un plan autonome de vie, couplée aux défauts de la jouissance effective de leurs droits, tire sa source d'une exclusion socio-économique structurelle que les gouvernements peinent à résoudre dans nos communautés.

Par conséquent, les inégalités de tous ordres, les violations des droits, la dégradation des institutions étatiques, la criminalité et la violence se propagent à grande vitesse.

Cependant, le Dg du Giaba Kimelabalou Aba d'interpeller le système judiciaire ouest-africain à faire son travail correctement.

Selon ce dernier, parfois des dysfonctionnements sont notés quand il s'agit de hautes personnalités qui sont mouillées.

A cet effet, pour lui, il serait bien d'œuvrer pour asseoir une réelle indépendance de la magistrature dans nos États, a t-il conclu...