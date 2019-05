Le Français Andy Delort obtiendra bientôt son passeport Algérien et devrait jouer la CAN

L’attaquant de Montpellier, Andy Delort, qui souhaite jouer pour l’Algérie devrait recevoir son nouveau passeport, vendredi, au plus tard, annoncent les médias algériens.



’’Andy Delort a déposé son passeport ce samedi au consulat d’Algérie à Montpellier’’, informent les mêmes sources, soulignant que l’attaquant français va bénéficier d’une procédure d’urgence et obtenir ainsi sa nationalité algérienne au plus tard, vendredi.



Le footballeur a émis le souhait de jouer pour l’Algérie après avoir découvert sur le tard que sa mère était originaire de ce pays d’Afrique du nord.



Agé de 27 ans, Andy Delort est en train de réussir la meilleure saison de sa carrière de footballeur en marquant 14 buts avec Montpellier en 33 matchs.

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a applaudi cette démarche de l’attaquant de Montpellier même si le coach, Djamel Belmadi, aura le dernier mot.



L’Algérie évoluera dans le groupe C au premier tour respectivement contre le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie.



APS