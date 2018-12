Le Forum civil alerte : "Pour la paix sociale et la stabilité du pays, le gouvernement doit nommer une personnalité neutre et indépendante ou bien un organe neutre et indépendant chargé de l'organisation des élections"

Lors de son atelier tenu à Saint-Louis pour partager les avis de la population de la région Nord sur l'exploitation du pétrole et le gaz, le coordinateur du Forum civil s'est également exprimé sur la question politique à moins de trois mois de la présidentielle.

En effet, Birahim Seck invite le gouvernement à délivrer les cartes électeur aux Sénégalais.

"Nous travaillons à ce que le Conseil constitutionnel en vertu de l'article L118 du code électoral mette en place un organe qui sera chargé de vérifier les signatures en y associant les partis politiques et les organisations de la société civile", informe M.Seck. Ce, avant d'exprimer son inquiétude sur la démarche de ce Conseil constitutionnel qu’il invite à convier les partis politiques, les organisations de la société civile aux vérifications des signatures issues du parrainage.

Par ailleurs, le Forum civil, par la voix de son coordinateur général, exhorte le gouvernement à veiller à la paix et la stabilité sociale du pays. "Le Forum civil exhorte le gouvernement à nommer une personnalité neutre et indépendante ou bien un organe neutre et indépendant chargé de l'organisation des élections pour la paix et la stabilité sociale", termine-t-il.