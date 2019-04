Le Forum Civil pour une transparence dans la réception et la distribution de semences, d’intrants et matériels agricoles.

Le 31 mars 2019, les sections du Forum Civil du Bassin arachidier se sont réunies à Kaffrine pour échanger sur le processus de réception et de distribution de semences, d’intrants et de matériels agricoles au Sénégal.

Pour rappel, le 9 octobre 2018, le Forum Civil avait sorti une déclaration pour attirer l’attention du Gouvernement Dionne II sur la nécessité de faire preuve de transparence en produisant des informations exhaustives sur « les 78 milliards consentis pour l’acquisition d’équipement et de matériels agricoles mais aussi sur les 302 milliards de FCFA investis dans l’achat de semences, de fertilisants pour subventionner les prix aux producteurs ». En plus, le Forum Civil avait demandé au Gouvernement de publier la liste des « grands producteurs » bénéficiaires des différents mécanismes de subventions sur les intrants (engrais, semences, matériels agricoles) normalement destinés à booster la production agricole du pays et de faire une évaluation exhaustive des ressources allouées à l’équipement rural, aux semences et autres intrants.

A ces interpellations, le Gouvernement Dionne II, par le biais de son Ministre de l’agriculture, avait décidé de répondre par la diversion en prêtant au Forum Civil des propos qu’il n’a jamais tenus.

Vu la situation d’inégalité sociale alarmante que vivent les populations rurales, les sections du Forum Civil du vieux bassin arachidier ont décidé de s’impliquer directement pour que la transparence soit une réalité dans le processus de réception, de distribution de semences et d’intrants agricoles dans le monde rural, au sortir de l’atelier de sensibilisation et d’échange sur cette situation.

Au cours des discussions, les membres du Forum Civil présents ont constaté :

- La qualité souvent douteuse des semences,

- Les quantités de semences inférieures aux besoins exprimés ;

- Le retard dans la livraison des semences et des intrants ;

- Le clientélisme dans la mise à disposition des semences, engrais et matériels agricoles ;

- L’iniquité dans le traitement entre communes rurales et communes urbaines ;

- Des soupçons de fraude dans les attestations des semences dites certifiées ;

- L’économie mafieuse entretenue par certains opérateurs qui s’adonnent au système de vente-rachat ruineuse pour les populations rurales et l’Etat ;

- L’opacité dans le processus d’attribution des agréments aux opérateurs ;

- La pression foncière sur l’espace agricole due à l’urbanisation, à l’investissement industriel, minier, énergétique…

- L’existence de prête-noms qui permet à des non ayants droits de bénéficier indûment de matériels agricoles, semences et d’engrais etc.

Ainsi, les sections du Forum Civil du bassin arachidier donnent les recommandations au prochain Gouvernement :

- Assurer une plus grande transparence dans le processus de réception et de distribution des semences et des intrants agricoles ;

- D’assurer aux paysans des semences de qualité ;

- Encourager les paysans à participer aux coopératives agricoles ;

- Garantir une meilleure sélection et un meilleur contrôle des acteurs intervenant dans le secteur (gérants de Secco, délégués de quartier, chefs de village etc.) ;

- Renforcer la présence de la société civile dans le processus ;

- Mettre en adéquation les lieux de distribution et la domiciliation des bénéficiaires

- Assurer plus de transparence dans le processus d’attribution des agréments ;

- Protéger les paysans contre les racheteurs véreux présents tout au long du processus de distribution/ etc.

Ont signé, les sections du Forum Civil de :

- Boulel, Mbirkilane, Kaffrine, Malem Hodar, Koungheul;

- Fatick, Foundiougne, Gossas;

- Kahone, Kaolack, Guingueneo;



Fait à Kaffrine, le 31 mars 2019.