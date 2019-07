Le FRN dénonce l’arrestation de Guy Marius Sagna et de Adama Gaye et demande leur libération immédiate.

Le Front de Résistance Nationale FRN dénonce l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et Adama Gaye poursuivis tous les deux pour des propos diffusés sur le réseau social Facebook.

En effet l'emprisonnement d'opposants et de journalistes, ainsi que les menaces publiques du ministre de la Justice, ne sont pas acceptables, surtout quand ils s'appuient sur les articles 80 (Securité publique , troubles politiques graves, discrédit sur les institutions politiques, incitation des citoyens à enfreindre les lois du pays) et 254 (offense au chef d’état) du Code pénal, survivances liberticides du code colonial qui auraient dû être abrogées depuis longtemps.



Le Sénégal doit cesser de faire la une de la presse internationale du fait de l'emprisonnement d'opposants et de journalistes.



Cest pourquoi le FRN invite le Président Macky Sall à faire cesser les poursuites engagées contre Guy Marius Sagna et Adama Gaye.

Fait à Dakar le 31 Juillet 2019

Le FRN