Le DG de la SNHLM initie des révisions grandeur nature au profit des élèves en classe d’examen de la commune de Tambacounda

Cette initiative a été déroulée en partenariat avec l’ONG Écoles au Sénégal et le Mouvement des Enseignants pour l’emergence de Tambacounda association proche du Dg de la Sn HLM.

L’opération se tiendra sur 4 jours et mobilisera plus de 3000 élèves