Le DG de la BHS à l'inauguration de l'Hôpital Principal : « Nous n'avions pas de difficulté à faire adhérer nos administrateurs à ce projet » (Bocar Sy).

Depuis le 18 mai 2018 où ce projet a vu le jour, le partenaire Bhs a montré avec cette généreuse initiative qui a consisté à financer tout le projet à travers la restructuration du portail et d'autres infrastructures dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise. Avec cette célérité, cette rigueur et assurance, l'ambition pour la BHS est de rendre comme le veulent aussi les autorités en charge de l'hôpital, cette structure accueillante et qui procure l'attractivité des sénégalais, des patients qui pourront découvrir un séjour agréable et une prise en charge satisfaisante.