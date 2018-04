Le Cpd/mini-foot organise un tournoi placé sous le parrainage du président Macky Sall

Le Comité pour la promotion et le développement du mini-football au Sénégal (Cpd/mini-foot) organise un tournoi national en catégorie mixte, les 28 et 29 avril, au terrain du Centre de formation Sénégal-Japon.

Le tournoi est pris en charge par l'organisation dirigée par Cheikh Mbacké Ndiaye. Le président de la République Macky Sall a été choisi comme parrain. La première édition de cette manifestation sportive et solidaire est placée sous l'autorité du ministre des Sports, qui se chargera de représenter le Chef de l'Etat. « Les équipes viennent de tout le Sénégal. 10 équipes de quelques structures, collectivités locales et agences de l'Etat du Sénégal seront présentes. Elles s'affronteront dans un tournoi sur deux jours. L'idée est de faire la promotion du mini-football au Sénégal », a indiqué Aissatou Dièye, secrétaire générale du Cpd mini-football. Selon elle, l'objectif de ce tournoi étant de rassembler des amoureux du foot pour des rencontres passionnantes. Un tournoi durant lequel les participants pourront s'épanouir dans un domaine qui les passionne...