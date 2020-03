Le Covid-19 et Nous (Par Cheikh Dieng)

Notre pays, le Sénégal, traverse décidément une grande crise psychologique de fébrilité qui serait manifestement le reflet de notre état actuel, un pays en perte d'identité et de valeurs fondamentales. Cette maladie liée au Covid-19 est plus qu'une calamité sanitaire, elle devient notre plus grand diviseur commun, par mutation génétique sous nos étranges cieux, peut-être.



Lorsque des personnes se disant des intellectuels d'un certain niveau présumé, vont jusqu'à mettre au défi nos guides religieux de produire un miracle contre ce virus s'ils en sont capables, ça devient inquiétant.



La foi religieuse n'a jamais été une évidence de surface, tout au contraire c'est le résultat éprouvé d'une traversée de situation, de difficultés, pour aboutir au mérite, à l'élévation, à l'agrément. Depuis quand la foi équivaut au règlement immédiat d'une question existentielle ? C'est ce que certains de nos concitoyens pensent malheureusement ! Une tragédie, la déprime qui régente, quelle tristesse !



Cette maladie est une épreuve parmi d'autres que les humains ont traversées, des origines à nos jours. Nous devons l'affronter comme nos ancêtres ont affronté d'autres maux de leur époque, avec certainement moins de moyens de combat. Nous devons l'affronter surtout avec DIGNITÉ et responsabilité. Nous ne devons pas accepter que ce mal qui passera, installe dans nos esprits la division et ainsi affaiblir notre collectif, notre destin commun irréversible.



Ma crainte est surtout justifiée par l'irruption dans la scène de réflexions irresponsables provenant de "penseurs" d'un grand âge mais à la production intellectuelle encore immature, par l'effet d'un défaut de rigueur à l'origine lointaine. Ainsi, j'ai l'impression que certains n'ont jamais appris de l'histoire de l'humanité, pour eux, seul le présent compte et pourtant à l'école nous apprenons à raison tous les temps de la conjugaison. Cela veut dire simplement que les phénomènes se conjuguent au passé, au présent et au futur. Notre pays a existé, existe, existera et il ne s'arrêtera pas avec le Covid-19, qui partira d'une manière ou d'une autre. Faisons les choses avec méthode, mesure et responsabilité.



Fuyons les idées faciles, les préjugés ou autres. Que ceux qui n'ont rien à dire, se taisent ! Dans une autre partie du monde, un pays affronte avec dignité le même mal à plus grande ampleur et combiné à de lourdes sanctions économiques. Nous ne devons pas faire moins !