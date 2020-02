Le Conseil National des Sages Républicains s’investit dans la vulgarisation de Macky 535

La session de formation des conférenciers pour la vulgarisation du programme Macky 535 initiée par le Conseil National des Sages Républicains intervient un an après la réélection du Président Macky Sall pour un nouveau mandat de cinq (5) ans avec un score sans précédent de 58,6 % des suffrages exprimés.

Ce score est certes le résultat de la parfaite adhésion de la grande majorité des sénégalais au Plan Sénégal Emergent, mais il est surtout le fruit de l’engagement personnel du candidat Macky Sall à aller le plus loin possible dans sa ferme volonté et son ambition sans limite de faire du Sénégal un Pays émergent à l’horizon 2035.

Dans cette perspective, une vision claire a été définie et consignée dans un document de politique intitulé « Liggeyal ëlleek », qui comporte 05 initiatives, 03 programmes et 05 accès universels.

Avec le Programme Macky 535, le Président Macky Sall s’est engagé à poursuivre les grands programmes d’inclusion sociale et d’équité territoriale afin d’améliorer substantiellement le vécu des Sénégalais dans la paix, la sécurité, la liberté et la prospérité, ont expliqué aux sages du parti Boubacar Siguiné Sy et Ndongo Ndiaye, tous deux conseillers du Président de la République.

Aussi les sages se proposent-ils d’accompagner le Président Macky Sall dans son œuvre de construction nationale en faisant de sorte que les citoyens soient bien informés et adhèrent fortement au programme « Liggeyal ëlleek » dont les projets prioritaires sont consignés dans le pogramme Macky 535.

Dans son allocution, le Coordonnateur du Conseil National des Sages Républicains, Maham Diallo a annoncé que la formation de 20 conférenciers choisis dans les cellules départementales de sages républicains constitue la première étape de la stratégie pour la vulgarisation du programme Macky 535.

Après Dakar, le cycle de formation de « conférenciers-maison » se poursuivra au niveau des régions de Thiès et de Diourbel. Ces trois (3) régions sont considérées comme l’axe électoral utile où se concentre près de la moitié du corps électoral.

La mise à disposition de conférenciers dans les régions citées plus haut va donner au Conseil des Sages républicains une certaine autonomie d’action pour réaliser avec plus d’efficacité et de célérité dans son programme de vulgarisation et d’accompagnement de Macky 535.

À cet effet, le Coordonnateur du Conseil National des Sages Républicains a invité les participants à bien saisir le sens de leur nouvelle mission, qui est celle « d’informer, de communiquer et de convaincre les personnes du 3ème âge de la pertinence du programme social du président Macky Sall pour le quinquennat ».

À l’issue de la session de formation, les vingt (20) conférenciers pourront être utilisés par leurs propres cellules, des responsables politiques de leurs localités, par le Conseil National des Sages de l’APR ou par celui du Benno Bokk Yaakaar.

Le CNSR fait partie des 5 structures de l’APR, à côté de celle des Femmes, des Jeunes, des Cadres, des Enseignants.

Il a été créé à la suite d’un congrès qui s’est tenu le 29 mai 2011 au CICES sous la présidence effective du Président Macky Sall, alors président du parti.