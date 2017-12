Le Conseil Départemental de Louga marque sa solidarité avec les chefs religieux

Conformément aux recommandations du président Macky Sall, demandant aux élus locaux d’apporter leur soutien aux chefs religieux de leurs localités dans l’accomplissement de leur mission, le président du Conseil départemental de Louga, Mr Amadou Mberry Sylla, a consacré ce week-end, à la remise de subventions de son institution à certains chefs religieux de la commune et du département de Louga.

S’inspirant de l’exemple du président Macky Sall, Amadou Mberry Sylla a procédé à des visites de courtoisie et de remises de soutien à certains foyers religieux de Keur Mame Cheikh, Keur Serigne Abass Sall, de Ndiang-Bambodje et de Médina-Salam entre autres.

Un geste fortement salué par les bénéficiaires qui n’ont pas manqué de le remercier et de formuler des prières à l’endroit du président Sall pour tout ce qu’il fait pour le développement et la promotion des foyers religieux en général, et pour l’islam en particulier.