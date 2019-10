Le Cese ouvre sa 2e session mardi…

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) va ouvrir mardi prochain, sa deuxième session. Dans le programme de l’institution présidée par Aminata Touré, figurent des auditions et des panels.



Les plénières vont porter sur plusieurs thèmes, notamment, l’Acte III de la décentralisation, le Civisme et la réforme et l’administration publique.



La première journée sera consacrée à l’adoption du projet sur la contribution du CESE et l’Acte III de la décentralisation. À cet effet, le ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire va ouvrir le ballet.



Oumar Guèye sera auditionné par les conseillers, des Associations d’élus locaux, le Directeur général de l’Agence nationale de l’Aménagement du territoire et le chef du bureau des collectivités locales de la direction générale des Impôts, entre autres.



La deuxième séance plénière est prévue pour le 19 novembre et sera animée par le Ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, sur le thème : « quelles stratégies pour développer et renforcer le civisme afin de promouvoir des citoyens engagés ».



Quant à la troisième et la quatrième séance, elles sont prévues respectivement pour le 03 et 13 décembre.



Le Ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, sera auditionné le 03. La session sera clôturée par le Ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr.