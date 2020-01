Le Centre d'État civil de Nianing a fêté son 5ème anniversaire ce 04 janvier 2020.

Une occasion annuelle de sensibiliser les populations sur l'importance à faire les déclarations de naissance dans les délais légaux. Pour récompenser et motiver davantage ceux qui se sont le mieux donnés en terme de déclaration des enfants, il a été procédé à la remise de distinctions et de cadeaux :

- aux deux chefs de village (Warang sérère et Malicounda Oulof) qui ont réalisé les meilleurs taux de déclaration de naissance au niveau du centre principal d'état civil de Malicounda et du centre secondaire d'état civil de Nianing ;