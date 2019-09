Le CNP et le MEDEF international pour le privilège du co-investissement franco-sénégalais gagnant-gagnant

Une mission du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), composée d’une délégation de 40 entreprises, est en visite à Dakar du 23 au 25 septembre 2019. La délégation était réunie lors d’une rencontre organisée cet après-midi dans un hôtel de la place en présence du directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, et le conseiller économique de l’ambassade de France au Sénégal, reçus par le conseil national du patronat (CNP) dirigé aujourd’hui par le vice-président Antoine Ngom, en l’absence du président Baïdy Agne.

Selon le président du MEDEF, Bruno Mettling, cette initiative vise à générer plus de croissance économique et d’emplois productifs dans notre pays. Il participe aussi à privilégier la destination Sénégal de l’investissement français.

Pour rappel, la dernière visite du Medef international au Sénégal a eu lieu en avril 2017, pour renforcer la coopération économique entre le Sénégal et la France et de promouvoir les relations d’affaires et les co-investissements entre les chefs d’entreprise...