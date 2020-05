Le CESE en mode 2.0 trace sa feuille de route et se met en mode visio-conférence.

Le Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s'est reuni en visio-conference ce lundi 18 mai 2020. Tous les membres de cette instance ont participé à la reunion, depuis leur lieu de residence, pour preparer la feuille de route de la session inialement prevue au mois de mars 2020 mais reportée en raison de l'épidémie de la Covid 2019.







Après avoir analysé et tiré les leçons des mutations actuelles induites par la situation, le bureau a engagé les conseillers à travailler sur la crise sanitaire et les consequences multiformes qu'elle va générer dans les moos et années à venir.







Le bureau a ainsi validé une feuille de route pour soumettre au President de la Republique des avis circonstanciés et des recommandations sur des domaines allant de la résilience économique à la Santé et à l'Agriculture, en passant par la modelisation et l'experimentation des bonnes pratiques.







Les Commissions vont continuer de se reunir par visio conférence qui reste pour le moment le canal de communication incontournable pour relever les defis: repondre aux exigences d'echanges et de dialogue, conformement à la mission de l'institution.







Dakar le 18 mai 2020