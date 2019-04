Le Burkina Honore l’ancien Ministre de l’intégration africaine, Mbagnick Ndiaye

En sa qualité d’ancien ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Monsieur Mbagnick Ndiaye a reçu ce matin entre les mains de l’Ambassadeur du Burkina Faso accrédité à Dakar, Son Excellence Jacob OUEDRAOGO un trophée au symbole de l’étalon d’or de Yennenga. Un geste de remerciement et de reconnaissance pour la bonne collaboration entre les deux institutions et l’accompagnement du département en vue d’une bonne organisation des « journées culturelles des burkinabés résident au Sénégal ».

L’Ambassadeur de la République du Burkina Faso accrédité au Sénégal, Monsieur Jacob OUEDRAOGO a rendu visite à l’ancien ministre en charge de l’intégration africaine pour lui témoigner toute sa gratitude. Au cours des échanges, Monsieur l’Ambassadeur a exprimé sa profonde reconnaissance et celle de la communauté burkinabé vivante au Sénégal, pour le précieux soutien que l’ancien ministre en charge de l’intégration africaine, Monsieur Mbagnick Ndiaye lui a apporté pour la tenue effective des « journées culturelles des burkinabés résident au Sénégal », les 30 et 31 mars 2019.

Ainsi, il a salué particulièrement l’engagement de l’ancien Ministre qui a, avec diligence, accepté de présider ladite manifestation. Il n’a pas aussi manqué de souligner l’appui et l’accompagne du département dans le cadre de l’organisation de cet évènement. Pour une bonne prise en charge de l’intégration de la communauté burkinabé au Sénégal, l’Ambassade entend poursuivre de telles initiatives afin de contribuer à l’épanouissement des compatriotes de sa juridiction.

Par ailleurs, il a adressé ses félicitations pour le travail remarquable que le Ministre a accompli à la tête du Ministère en si peu de temps. Monsieur Mbagnick Ndiaye a aussi fait part de sa satisfaction de cette fructueuse collaboration. A ce propos, l’ancien Ministre de l’Intégration africaine lui a suggéré de se rapprocher du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur qui a en charge dorénavant les questions liées à l’intégration africaine et à la Francophonie.