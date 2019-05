Le Bureau de la Cellule des Cadres du Parti Rewmi (CECAR) regrette le départ du Dr Abdourahmane Diouf et se prononce sur la situation politique nationale

Dans un communiqué envoyé à la rédaction, le Bureau dit regretter le départ du Dr Abdourahmane Diouf qui a beaucoup contribué au rayonnement de la CECAR en particulier et, d’une manière générale, du Parti Rewmi. À ce propos, la Cellule des Cadres de Rewmi lui souhaite plein succès pour ses projets futurs.



Revenant sur la situation politique nationale, les Cadres de Rewmi ont vivement félicité la ‘’Coalition Idy 2019 ‘’ pour la publication du Livre Blanc qui démontre, à suffisance, le hold-up électoral opéré par Macky Sall lors de la Présidentielle de février 2019. Dans la même foulée, le Bureau de la CECAR condamne et rejette avec énergie le projet de suppression du poste de Premier Ministre qui vient confirmer la logique de Macky Sall d’affaiblir nos institutions et renforcer ainsi son projet de monarchisation de la République.

En perspective, le Bureau de la Cecar informe l’opinion de la tenue de l’Université d’été du Parti Rewmi les 14, 15 et 16 Juin 2019 à Saly aux fins de préparer le Plan Stratégique quinquennal du Parti.