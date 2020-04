Le Bureau de Prospective Economique du Sénégal publie un Indice de résilience au Covid-19.

Le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Sénégal a conçu, sous la direction dz Moubarack LO et Amaye SY, un indice de mesure et de suivi de la sévérité du covid-19 dans les pays, qui permet de capturer ledegré de résilience à la maladie. Nous définissons la résilience au covid-19 comme la capacité à supporter et à limiter la propagation du virus et à en guérir rapidement avec le minimum de pertes humaines. Les déterminants de cette résilience peuvent être à la fois structurels (qualité intrinsèque du système de santé, taille et structure générationnelle des ménages, pyramide des âges, culture nationale …) et/ou liés au mesures de gouvernance de la maladie (stratégies de dépistage , stratégies de protection des populations, stratégies de gestion des malades).



A partir de cette définition et compte tenu de la disponibilité de données régulières et fiables pour un échantillon large de pays, cinq variables sont sélectionnées pour composer l’indice. Ces indicateurs couvrent les trois dimensions de la sévérité : infection(nombre d’infectés au sein de la population, part des infectés du pays dans le total des infectés au niveau mondial, progression des nouvelles infections sur une période), la guérison (rapport du nombre de guéris sur le nombre d’infectés à la période précédente) et le décès(rapport du nombre de décès sur le nombre d’infectés à la période précédente)



L’indice est calculé sur une fréquence hebdomadaire pour 132 pays. Les données proviennent de la base journalière du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui est une agence de l'Union Européenne et qui se fonde elle-même sur des données officielles de l’Organisation Mondiale de la Santé et des pays.



Au 05 avril 2020, Bahreïn (avec un score de 0,70 sur un total possible de 1), Cambodge (0,69) , Sénégal (0,68), Mexique (0,68) et Vietnam (0,67) occupent les cinq premières places du classement. La France (0,31) , les Etats Unis (0,29) , l’Italie (0,28), le Royaume Uni (0,21) ,l’Allemagne (0,20) et l’Espagne (0,15) affichent les plus faibles scores.



En Afrique, sur un total de 35 pays, Sénégal, Togo et Djibouti arrivent en tête sur le continent. L’Algérie, la République Démocratique du Congo et le Mali enregistrent les plus faibles scores en Afrique.



En Europe, la Géorgie, l’Albanie et la Biélorussie arrivent en tête du classement tandis que le Royaume Uni, l’Allemagne et l’Espagne enregistrent les plus faibles scores.



Sur le continent Américain, le Mexique, le Venezuela et le Pérou affichent les meilleurs scores, tandis que Salvador, Brésil et les Etats Unis réalisent les scores les plus faibles.



En Asie, Bahreïn, Cambodge et Vietnam composent le trio de tête, tandis que les dernières places sont occupées par Philippines, Iran et Turquie.



En Océanie, l’Australie devance la nouvelle Zélande.



Par ailleurs, l’analyse révèle une partition de l’échantillon en cinq classes selon le score du pays.



La construction de cet indice ouvre plusieurs perspectives de recherches futures dont la plus importante nous semble être l’identification des facteurs de résilience à la fois structurels et conjoncturels. Pour cela, il convient dans un premier temps de recenser tous les leviers (socio-économiques, médico-sanitaires, de gouvernance …) potentiels candidats et dans un deuxième temps d’identifier ceux qui ont impact significatif sur la performance des pays en termes de résilience.



















Classement des pays selon leur score sur l’indice derésilience au Covid-19 au 05/04/2020



Pays

Indice

rang

classe

Pays

Indice

rang

classe

Bahrain

0,70

1

très élevé

Egypt

0,59

41

moyen

Cambodia

0,69

2

très élevé

Uzbekistan

0,59

42

moyen

Senegal

0,68

3

très élevé

Kuwait

0,58

43

moyen

Mexico

0,68

4

très élevé

Equatorial_Guinea

0,58

44

moyen

Vietnam

0,67

5

très élevé

Mauritania

0,58

45

moyen

Australia

0,66

6

très élevé

Paraguay

0,58

46

moyen

Togo

0,66

7

très élevé

Kazakhstan

0,58

47

moyen

Thailand

0,66

8

très élevé

Kyrgyzstan

0,58

48

moyen

Venezuela

0,66

9

très élevé

United_Republic_of_Tanzania

0,57

49

moyen

Djibouti

0,65

10

très élevé

Ethiopia

0,57

50

moyen

Peru

0,65

11

très élevé

South_Africa

0,57

51

moyen

South_Korea

0,65

12

très élevé

Finland

0,57

52

moyen

Namibia

0,64

13

élevé

Denmark

0,57

53

moyen

Bangladesh

0,64

14

élevé

Lebanon

0,57

54

moyen

Guinea

0,64

15

élevé

Zambia

0,57

55

moyen

Oman

0,64

16

élevé

Chile

0,56

56

moyen

Georgia

0,64

17

élevé

Japan

0,56

57

moyen

Albania

0,63

18

élevé

China

0,56

58

moyen

Jordan

0,63

19

élevé

Croatia

0,56

59

moyen

Guatemala

0,63

20

élevé

Haiti

0,56

60

moyen

Malaysia

0,62

21

élevé

Costa_Rica

0,56

61

moyen

Iraq

0,62

22

élevé

Rwanda

0,56

62

moyen

Uruguay

0,62

23

élevé

Pakistan

0,55

63

moyen

Singapore

0,62

24

élevé

Jamaica

0,55

64

moyen

Somalia

0,62

25

élevé

Bulgaria

0,55

65

moyen

New_Zealand

0,62

26

élevé

Armenia

0,55

66

moyen

Nepal

0,62

27

élevé

Afghanistan

0,55

67

moyen

Saudi_Arabia

0,61

28

élevé

Azerbaijan

0,55

68

moyen

Benin

0,61

29

élevé

United_Arab_Emirates

0,54

69

moyen

Argentina

0,61

30

élevé

Hungary

0,54

70

moyen

Burkina_Faso

0,60

31

élevé

Liberia

0,54

71

moyen

Ghana

0,60

32

élevé

Cuba

0,54

72

moyen

Taiwan

0,60

33

élevé

Slovakia

0,54

73

moyen

Belarus

0,60

34

élevé

Colombia

0,53

74

moyen

Mozambique

0,60

35

élevé

Canada

0,53

75

moyen

Gambia

0,60

36

élevé

Russia

0,53

76

moyen

Mongolia

0,59

37

moyen

Slovenia

0,53

77

moyen

Nigeria

0,59

38

moyen

Mauritius

0,53

78

moyen







Cote_dIvoire

0,59

39

moyen

Malta

0,52

79

moyen

Sri_Lanka

0,59

40

moyen

Romania

0,52

80

moyen

Egypt

0,59

41

moyen

Greece

0,52

81

moyen

Uzbekistan

0,59

42

moyen

Lithuania

0,51

82

moyen

Kuwait

0,58

43

moyen

Cyprus

0,51

83

moyen

Equatorial_Guinea

0,58

44

moyen

Poland

0,51

84

moyen

Mauritania

0,58

45

moyen

India

0,51

85

moyen

Paraguay

0,58

46

moyen

Montenegro

0,50

86

moyen

Kazakhstan

0,58

47

moyen

Tunisia

0,50

87

moyen

Kyrgyzstan

0,58

48

moyen

Sudan

0,50

88

moyen

United_Republic_of_Tanzania

0,57

49

moyen

Angola

0,50

89

moyen

Ethiopia

0,57

50

moyen

Morocco

0,50

90

moyen

South_Africa

0,57

51

moyen

Estonia

0,50

91

moyen

Finland

0,57

52

moyen

Serbia

0,50

92

moyen

Denmark

0,57

53

moyen

Bolivia

0,50

93

moyen

Lebanon

0,57

54

moyen

Indonesia

0,50

94

moyen

Zambia

0,57

55

moyen

Kenya

0,49

95

bas

Chile

0,56

56

moyen

Syria

0,49

96

bas

Japan

0,56

57

moyen

Czech_Republic

0,49

97

bas

China

0,56

58

moyen

Ukraine

0,49

98

bas

Croatia

0,56

59

moyen

Ecuador

0,48

99

bas

Haiti

0,56

60

moyen

Dominican_Republic

0,48

100

bas

Costa_Rica

0,56

61

moyen

Panama

0,48

101

bas

Rwanda

0,56

62

moyen

Qatar

0,48

102

bas

Pakistan

0,55

63

moyen

Cameroon

0,48

103

bas

Jamaica

0,55

64

moyen

Iceland

0,48

104

bas

Bulgaria

0,55

65

moyen

El_Salvador

0,47

105

bas

Armenia

0,55

66

moyen

Gabon

0,47

106

bas

Afghanistan

0,55

67

moyen

Austria

0,47

107

bas

Azerbaijan

0,55

68

moyen

Honduras

0,46

108

bas

United_Arab_Emirates

0,54

69

moyen

Israel

0,45

109

bas

Hungary

0,54

70

moyen

Philippines

0,45

110

bas

Liberia

0,54

71

moyen

Congo

0,45

111

bas

Cuba

0,54

72

moyen

Norway

0,44

112

bas

Slovakia

0,54

73

moyen

Luxembourg

0,43

113

bas

Colombia

0,53

74

moyen

Brazil

0,42

114

bas

Canada

0,53

75

moyen

Algeria

0,42

115

bas

Russia

0,53

76

moyen

Ireland

0,42

116

bas

Slovenia

0,53

77

moyen

Iran

0,42

117

bas

Mauritius

0,53

78

moyen

Sweden

0,42

118

bas

Malta

0,52

79

moyen

Monaco

0,42

119

bas

Romania

0,52

80

moyen

Democratic_Republic_of_the_Congo

0,39

120

très bas

Greece

0,52

81

moyen

Mali

0,39

121

très bas

Lithuania

0,51

82

moyen

Portugal

0,39

122

très bas

Cyprus

0,51

83

moyen

Switzerland

0,37

123

très bas

Poland

0,51

84

moyen

Turkey

0,36

124

très bas

India

0,51

85

moyen

Belgium

0,36

125

très bas

Montenegro

0,50

86

moyen

Netherlands

0,31

126

très bas

Tunisia

0,50

87

moyen

France

0,31

127

très bas

Sudan

0,50

88

moyen

United_States_of_America

0,29

128

très bas

Angola

0,50

89

moyen

Germany

0,28

129

très bas

Morocco

0,50

90

moyen

Italy

0,21

130

très bas

Estonia

0,50

91

moyen

United_Kingdom

0,20

131

très bas

Serbia

0,50

92

moyen

Spain

0,15

132

très bas