Laylatul Qadr 2024 - Un CRD pour réussir l’organisation de cet événement si cher à Sokhna Bintu Khadim Rassoul

Autorités administratives et religieuses se sont rencontrées ce jeudi à la gouvernance de Diourbel sous la houlette du gouverneur, lui-même, pour prendre les dispositions qu’il faut afin de réussir l’organisation du Laylatul Qadr 2024. L’événement qui permet aussi, de rendre hommage à Sokhna Maï Mbacké Bintu Xaadim Rassoul qui a voué un attachement tout particulier à la célébration de cette nuit bénîte, aura lieu le 04 avril prochain. Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, membre du comité d’organisation, confiera à la presse un pan du programme ponctué de conférences parrainées à Serigne Alioune Diouf Lambaye et Serigne Ibrahima Mbacké et d’une journée set -sétal etc…