Laylatoul Qadri - La famille Ndiéguène appelle à un retour vers DIEU et condamne la recrudescence de la criminalité et de la violence au Sénégal.

Ta-ifatoul Mouhammadiyatoul Islamiyatou a célébré ce samedi 01 juin la nuit du Laylatoul Qadri à la Gueule Tapée sous la présence effective de son guide spirituel Ahmed Cissé Ndiéguène, porte parole de la famille, de l'ancien ministre Abdou Fall et d’éminentes personnalités.

Dans une ambiance indescriptible marquée par la présence massive des talibés venus de toutes les régions, le marabout Ahmad Cissé Ndiéguène a appelé les musulmans à un retour vers Dieu.

"Nous devons nous poser des questions nous mêmes sur ce qui se passe ces temps ci au Sénégal, à savoir les meurtres, les viols et l’insécurité galopante que je condamne fermement."

Selon lui la responsabilité est partagée. Autant il exhorte les autorités à veiller sur la sécurité des sénégalais partout où ils se trouvent, autant il demande une rééducation des familles.

Les occidentaux sont est en train d'inculquer à nos jeunes des comportements aux antipodes de nos valeurs et de nos cultures. Par conséquent, nous devons tous nous lever pour protéger la société sénégalaise et l’héritage que nous ont légué les chefs religieux", a conclu le marabout...