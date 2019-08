Latmingué: Trois fillettes meurent noyées dans une mare

Le drame a eu lieu au village de Saré Aly, plus précisément dans la commune de latmingué.



Trois jeunes filles âgées de 12 ans ont péri dans une mare, alors qu'elles étaient sorties chercher du bois mort non loin dudit village.





Les corps des trois victimes (Awa Ka, Ramata Ba et Fatou Sow) ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Kaolack pour les besoins de l'autopsie.



Nous y reviendrons...