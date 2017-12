Latmingué : Macoumba Diouf sonne la mobilisation à l'occasion du démarrage de la première session de l'école du parti.

C'est à quelques 200 cents kilomètre de Dakar, plus particulièrement à Thicatt Diéry dans la commune de Latmingué que le directeur de l'école du parti a donné le signal marquant le démarrage de la première session académique 2017/2018 de l'école du parti. A travers un exposé détaillant la vision du président Macky Sall à l'horizon 20135, le directeur de l'école du parti, Me Djibril War, insistera sur la formation des militants. Pour lui, la formation occupe une place très importante dans la vie d'un parti et un militant bien formé est un citoyen modèle.

Le maire de Latmingué qui est l'initiateur de cette grande journée de mobilisation, est revenu sur la perception qu'a Latmingué du concept "un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous" à travers trois points qu'il a détaillés, non sans évoquer les décisions majeures prises par le chef de l'État pour soulager le monde rural.

Le premier intrant agricole étant la semence, Macky Sall a trouvé une dotation de 350 millions qu'il a portée à 5 milliards par an, tout en s'attelant aussi à la modernisation du secteur agricole via l'équipement du monde rural avec du matériel de culture attelé avec des centaines d'unités pour arriver à des productions records. Ce grand meeting était également l'occasion pour l'édile de Latmingué d'offrir 7 moulins à différents villages de sa commune, mais aussi et surtout de présenter au public d'ex responsables du RP qui ont rejoint le navire républicain.