Latmingué/ Les habitants de Thicath Djéry réclament l'électrification de leur village

À Thicath Djéry, dans la commune de Latmingué, les habitants ont fait face à la presse pour déplorer les maux qui gangrènent plus de 2.000 âmes qui vivent dans ce village.



C'était un grand rassemblement pour réclamer de meilleures conditions de vie et des infrastructures sociales de base.



Réunis autour de l'association "Thicath Ca Kanam", ils ont sollicité le branchement de leur localité au réseau électrique de la Senelec" qui est une vieille doléance de la population. " Une lueur d'espoir était permise avec l'installation de poteaux électriques depuis plus de 2 ans dans notre village mais jusqu'à présent rien n'est concret", ont-ils regretté.



Parmi les doléances, la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau à Thicath Djéry et environnants, l'érection d'un CEM et d'une structure sanitaire de dernière génération etc...