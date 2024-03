Latmingué : Le président de la fédération départementale du PDS rurale de Kaolack Serigne Momar Sokhna enrôle les ferrailleurs et soutient Amadou Bâ

A moins de quelques jours du scrutin du 24 mars, des militants du PDS à défaut de voir la candidature de Karim Wade acceptée ont décidé d’aller à cette présidentielle 2024. « Après une large analyse de la situation politique du pays et la non-participation de notre candidat Karim Wade à l’élection présidentielle du 24 mars, le président de la section communale PDS de Latmingué, président de la coopérative des ferrailleurs de Kaolack et exportateur de ferraille, Serigne Momar Sokhna a décidé de porter son choix sur Amadou Ba le candidat de la coalition BBY ».



D’après Serigne Momar Sokhna, « Amadou Bâ vient de nous tendre la main, une main que nous avons acceptée. Amadou Bâ n’est plus à présenter. Il a été directeur général des impôts et domaines durant le magistère de Abdoulaye Wade et plusieurs fois ministre avec Macky Sall. Il a le meilleur profil parmi les candidats en lice. C’est pourquoi nous avons décidé de le soutenir ».



Serigne Momar Sokhna invite ainsi, tous les militants de Latmingué, de Kaolack, du Saloum et du Sénégal à venir soutenir le candidat Amadou Ba. « Nous sommes prêts à nous ranger derrière tous les responsables APR et BBY du département de Kaolack et de Latmingué », a-t-il fait remarquer. Et d’ajouter : « Nous avons échangé avec Amadou Bâ sur les problèmes du secteur de la ferraille. Nous tendons la main aux 70.000 ferrailleurs du Sénégal à venir nous accompagner pour donner la victoire à Amadou Bâ ».