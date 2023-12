Latmingué: Le Dr. Macoumba Diouf parraine la finale de la zone 10B de Koumbal et accompagne toutes les Asc

La finale de la zone 10B de Koumbal s'est jouée hier dans la commune de Latmingué.



Elle a mis aux prises deux grandes équipes. Il s'agit de l'Asc Tabagui et l'Asc Kawil. Au finish, Tabagui a remporté la coupe sur le score de 3 buts à zéro.



Parrain de ladite finale, le docteur Macoumba Diouf a été représenté par une forte délégation conduite par la première adjointe au maire, madame Amy Ndao Tall.



Ainsi, le vainqueur est reparti avec une enveloppe de 300.000 Fcfa, un jeu de maillots, un ballon, un trophée etc. Le vaincu a obtenu une enveloppe de 200.000 Fcfa, un trophée, un jeu de maillots, un ballon etc.



Des primes ont été aussi décernées au meilleur joueur et au meilleur buteur. Dans la même veine, toutes les Asc participantes ont reçu des jeux de maillots, une enveloppe financière, entre autres.