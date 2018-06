Latmingué : Le Dr Macoumba Diouf distribue du "Soukeurou Koor" aux maîtres coraniques et aux personnes vivant avec un handicap

Au total, 25 écoles coraniques, des imams et des personnes vivant avec un handicap affiliées à l'association des handicapés de Latmingué, ont reçu leur " Soukeurou Koor" des mains du maire de ladite localité, le Dr Macoumba Diouf, à travers son chef de cabinet, Mr Andel Kitane.

" Depuis l'accession au pouvoir du président Macky Sall, le Dr Macoumba Diouf organise chaque année une distribution de Soukeurou Koor. Donc, vu que nous sommes dans une année sociale qui a été décrétée par le chef de l'État, le maire a préféré appuyer les maîtres coraniques qui sont au nombre de 25, à l'occasion de la nuit du Leylatoul Qadr", a annoncé le chargé de mission du directeur de l'horticulture.



Au delà des écoles coraniques, les personnes vivant avec un handicap ont été aussi prises en compte dans le cadre de cet élan de solidarité. " Au niveau de Latmingué, il y a 25 écoles coraniques qui ont été dotées d'un Soukeurou Koor, accompagné d’enveloppes financières ainsi que des imams et certains sages. Il y a également l'association des handicapés au niveau de la commune qu'il a appuyée avec une enveloppe de 200.000 Fcfa", a ajouté Mr Kitane, avant de revenir sur les montants : " Ce qu'on a pris au niveau du tonnage sur le riz, c'est à peu près 1 million de Fcfa, 300 mille Fcfa pour l'huile et une cinquantaine d'enveloppes qui a été distribuée dont la plus conséquente est celle remise aux handicapés, avoisinant 200.000 Fcfa", a-t-il indiqué.