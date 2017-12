Latmingué : Le Dr Macoumba Diouf décroche la signature d'une convention de financement de 50 millions pour les jeunes et les femmes de sa commune.

Le passage de la délégation du fonds de garantie des investissements prioritaires va sans nul doute marquer une étape décisive dans l'existence des jeunes et des femmes, jadis à la recherche désespérée d'un financement de leur projet.

En effet, les femmes qui s'activent dans l'agriculture, la transformation des produits locaux entre autres activités génératrices de revenus, peinaient à accroître leur production faute de moyens financiers. Après avoir reçu l'équipe du Fongip au siège de la municipalité, l'édile de la commune n'a pas manqué de revenir sur la position stratégique de Latmingué dans le bassin arachidier, avant de revenir sur les difficultés que traversent les femmes et les jeunes de sa commune pour obtenir des financements. Une revendication qui a très vite trouvé satisfaction, car l'administrateur général du Fongip a pris l'engagement sur place de signer une convention de 50 millions de FCFA avec la mairie pour enlever une épine du pied des jeunes et femmes de la commune. Les femmes de leur côté ont apprécié ce geste à sa juste valeur avant de remercier le Fongip pour cette considération à leur égard...