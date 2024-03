Latmingué / Dr Macoumba Diouf : « Na nguen si démé khel votél Amadou Bâ té bagn si démé khol, ndax gni siy démé khol da gnio amm natou! »

Pour clôturer la campagne en beauté, le maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf, a organisé un grand meeting auquel plusieurs responsables de BBY ont pris part. Il a saisi l’occasion pour dire à ses adversaires qu’il est plus que déterminé à gagner cette bataille de la présidentielle pour le compte du candidat de BBY Amadou Bâ. Il a ainsi appelé les populations à se réveiller très tôt pour aller aux urnes et voter pour Amadou Bâ. « Je vous invite à plus de détermination, d’engagement et ne laissez personne vous détourner de votre choix », avant d’ajouter : « Na nguen si démé khel té bagn si démé khol ndax gni siy démé khol da gnio amm natou ».