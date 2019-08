Latmingué / Décès des trois fillettes : Le maire Macoumba Diouf compatit à la douleur et déploie ses services (Mairie) pour assister les familles éplorées

L'autopsie qui vient de se terminer à l'Hôpital Elhadj Ibrahima Niasse, a confirmé la mort par noyade des trois filles. C'est donc un accident.



Actuellement en déplacement à l'étranger, l'édile de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf, a été joint au téléphone." Je suis à l'étranger en ce moment mais mon 2ème adjoint Mamadou Thioune et l'équipe municipale se sont occupés du nécessaire en accompagnement des 2 familles éplorées. En premier, les démarches administratives en rapport avec les autorités locales (hôpital, procureur, gendarmerie) ont été effectuées avec l'assistance de la mairie. Les filles sont âgées d’environ 12 ans toutes...", a-t-il indiqué au bout du fil.



Avant d'ajouter : " le maire que je suis compatit à la douleur qui frappe ces familles et les soutient moralement et le fera matériellement dans cette épreuve et souhaite aussi avoir le soutien de l'Etat, à travers le ministère en charge de la protection sociale et de la solidarité nationale, dans cette situation. Nous saluons la sérénité des familles et leur dignité dans l'épreuve. Leur enterrement est prévu aujourd’hui".

Pour rappel, la noyade a eu lieu à Saré Aly Codé près du village de Thiawandoo qui est le village carrefour sur l'axe kaolack- Ndoffane. Les trois filles qui étaient à la recherche du bois mort, sont tombées dans un des trous creusés sur le site du centre intégré de valorisation des déchets (CIVD) qui est en cours de construction par le Programme National de Gestion des Déchets (PNGD) dans le cadre d'un de ses projets exécuté par l'Unité de Coordination et de Gestion (UCG). " Le chantier devrait se terminer au cours de la contre saison prochaine et les trous seront comblés. En attendant, une zone interdite d’accès aux populations sera délimitée autour du chantier aussi bien pour l’hivernage que pour la contre saison. Je présente mes condoléances émues à la famille et à la population de la Commune de Latmingué...", a-t-il conclu.